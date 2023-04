Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud preoccupati per attività informatiche "malevole" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Kim Ki-woong, ha incontrato ieri l'inviato per il nucleare del Giappone Takehiro Funakoshi, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale in risposta alle provocazioni della Corea del Nord. Funakoshi si è recato a Seul per incontrare gli omologhi di Stati Uniti e Corea del Sud, Sung Kim e Kim Gunn. L'incontro segue la visita a Tokyo del ministro dell'Unificazione Kwon Young-se, il mese scorso. In tale occasione, i funzionari dei due Paesi hanno discusso l'apertura di un canale consultivo tra il ministero dell'Unificazione e il ministero degli Esteri giapponese. (Git)