Myanmar: Indonesia rivendica progressi nell'assistenza umanitaria

- L'Indonesia ha compiuto progressi nella fornitura di aiuti umanitari in risposta alla crisi in atto nel Myanmar, da quando Giacarta ha assunto la presidenza di turno dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, aggiungendo che il governo indonesiano continua a chiedere la fine degli spargimenti di sangue e dell'uso della forza nel Paese dell'Asia meridionale. Negli ultimi tre mesi, ha detto la ministra, Giacarta ha facilitato la riapertura delle comunicazioni e delle consultazioni con "varia attori" per fornire assistenza umanitaria al Myanmar tramite il Centro di coordinamento Asean per l'assistenza umanitaria sulla gestione dei disastri (Aha Centre). (segue) (Fim)