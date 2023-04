Myanmar: Indonesia rivendica progressi nell'assistenza umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, ha annunciato l'11 gennaio l'istituzione di un Ufficio dell'inviato speciale dell'Asean per il Myanmar. L'iniziativa è parte del programma della presidenza di turno indonesiana dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), e l'ufficio è personalmente presieduto proprio da Marsudi. La ministra ha dichiarato di volersi confrontare con "tutte le parti coinvolte" nella crisi politica in Myanmar, e ha definito il dialogo un elemento "cruciale", specie in vista delle elezioni generali che la giunta militare birmana intende indire quest'anno. "L'Indonesia chiede che al segretario generale dell'Asean venga garantito l'accesso a tutte le parti", ha detto Marsudi, con un apparente riferimento alla consigliera di Stato deposta del Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenuta in un penitenziario a Naypyidaw e condannata a 37 anni di reclusione dopo il golpe del 2021. (segue) (Fim)