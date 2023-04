Pnrr: Valentini, ritardi fisiologici, concentrarsi su progetti che trasformano Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "il ritardo accomuna molti Paesi ed è fisiologico. Nel nostro Paese c'è una difficoltà nell'assorbire questa masssa di denaro che arriva e i tempi previsti dal Pnrr non corrispondono più ai tempi attuali: ci sono problemi di forniture, problemi di incremento dei costi e anche di tipo amministrativo per gestire questo difficile compito. Ce la stiamo mettendo tutta e ho visto il ministro Fitto, con grande realismo e grande concretezza, cercare di fare del male un bene, realizzando i progetti realizzabili e concentrandosi su quelli più necessari per la trasformazione del Paese". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al Made in Italy, a SkyTg24 Economia. (segue) (Rin)