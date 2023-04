Usa: governo, multa da 3,3 milioni di dollari a Microsoft per attività della sussidiaria russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha imposto multe per 3,3 milioni di dollari nei confronti di Microsoft, per presunte violazioni delle leggi statunitensi in materia di sanzioni e controllo delle esportazioni. Il Tesoro e il dipartimento del Commercio, in una nota congiunta, hanno precisato che la società ha segnalato volontariamente le violazioni alle autorità, collaborando con le indagini del governo. Microsoft, inoltre, avrebbe preso i provvedimenti necessari a correggere le violazioni, che riguarderebbero le sanzioni e le misure economiche restrittive imposte dagli Stati Uniti in relazione alla guerra in Ucraina. “Le società statunitensi sono responsabili delle attività condotte dalle proprie sussidiarie”, ha commentato l’assistente del segretario al Commercio per le esportazioni, Matthew Axelrod. Le attività oggetto delle indagini sarebbero state condotte dalla sussidiaria Microsoft Russia, per presunte violazioni del regime sanzionatorio adottato da Washington nei confronti di Mosca. (Was)