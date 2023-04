Usa: Tennessee, Camera espelle deputato democratico dopo proteste contro violenza armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Tennessee ha votato a favore dell’espulsione del deputato democratico Justin Jones, che la settimana scorsa ha preso parte ad una protesta contro la violenza armata all’interno della struttura, insieme a due colleghi di partito. La misura, che per passare richiede una maggioranza di almeno due terzi, è stata approvata con 72 voti favorevoli e 25 contrari, grazie al controllo dei repubblicani. Votazioni analoghe potrebbero arrivare anche per gli altri due deputati: Justin Pearson e Gloria Johnson. Le proteste della settimana scorsa sono state organizzate a seguito della recente strage avvenuta in una scuola elementare di Nashville, a seguito della quale hanno perso la vita tre bambini e due insegnanti. (Was)