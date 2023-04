Usa: Tennessee, Camera espelle secondo deputato democratico dopo proteste su violenza armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Tennessee ha votato a favore dell’espulsione del deputato democratico Justin Pearson, che la settimana scorsa ha preso parte ad una protesta in aula contro la violenza armata insieme a due colleghi di partito, dopo la strage avvenuta in una scuola elementare a Nashville. Il provvedimento è passato con 69 voti favorevoli e 26 contrari, grazie alla solida maggioranza dei repubblicani alla Camera. Si tratta del secondo deputato democratico espulso, mentre la votazione per espellere la terza, Gloria Johnson, non ha raggiunto la soglia necessaria dei due terzi. (Was)