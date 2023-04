Usa: Corte Suprema, atleti transessuali in West Virginia potranno competere negli sport femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gli atleti transessuali nello Stato Usa del West Virginia possano competere negli sport femminili a livello scolastico. Il West Virginia ha approvato due anni fa una legge che proibisce ai transessuali di competere negli sport femminili, ma tale provvedimento è stato bloccato con una ingiunzione da una corte d'appello. Il governo statale ha risposto chiedendo alla Corte Suprema di approvare una richiesta di emergenza per la revoca dell'ingiunzione; la Corte ha però respinto la richiesta, e stabilito che il caso d'appello debba seguire l'iter ordinario. Nel 2021 il West Virginia è diventato il settimo Stato Usa a varare provvedimenti di legge per proibire ad atleti transessuali di competere negli sport femminili, un tema oggetto di dibattito sempre più acceso negli Stati Uniti. (Was)