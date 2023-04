Taiwan: deputato Usa replica a lettera da ambasciata cinese, "non sono intimidito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano statunitense Guy Reschenthaler, membro di una delegazione parlamentare bipartisan recatasi in visita a Taiwan, ha replicato a una lettera di protesta inviatagli dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti. "Non sono intimidito", ha dichiarato il deputato. "La nostra visita congressuale invia un messaggio chiaro al mondo: l'America si impegna a sostenere Taiwan e a preservare la libertà, la democrazia e la pace in tutto il mondo", ha affermato il repubblicano in una nota. "Non sono intimidito dalle minacce cinesi e (...) non vedo l'ora di incontrare la presidente (di Taiwan) Tsai Ing-wen, e di riaffermare il nostro impegno nei confronti dei cittadini di Taiwan". In una lettera inviata al deputato statunitense, il consigliere della sezione congressuale dell'ambasciata cinese negli Usa, Li Xiang, ha ribadito la "profonda preoccupazione e opposizione" di Pechino alla visita dei parlamentari statunitensi, definita una "seria violazione del principio di una sola Cina". Nella lettera, il funzionario ha anche evidenziato le tensioni innescate dalla visita a Taiwan dell'ex presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, ad agosto dello scorso anno. (Was)