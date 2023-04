Giappone: elicottero militare precipitato a Okinawa, a bordo anche un comandante di divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente generale Yuichi Sakamoto, comandante dell'Ottava divisione della Forza terrestre di autodifesa del Giappone, incaricata della difesa del Giappone Sud-occidentale, era uno dei 10 militari a bordo dell'elicottero Uh-60Ja precipitato in mare ieri nei pressi dell'isola di Miyako, parte della prefettura meridionale di Okinawa. Lo riferiscono i media giapponesi, mentre proseguono le ricerche di sopravvissuti nell'isola che si trova circa 400 chilometri a est di Taiwan. L'elicottero è scomparso dai radar durante un volo di pattugliamento alle 16:40 di ieri (ora locale), dopo aver percorso circa 18 chilometri in direzione nord-ovest dall’aeroporto dell’isola di Miyako. La Guardia costiera ha mobilitato quattro navi di pattugliamento per le ricerche, che hanno rinvenuto una scialuppa gonfiabile priva di equipaggio e i resti di quello che sembrerebbe il rotore del velivolo. L'elicottero, così come l'Ottava divisione dell'esercito, era di stanza a Takayubaru, nella prefettura di Kumamoto. (Git)