Brasile: Lula, politica di prezzi carburanti per il momento non in discussione (2)

- In un'intervista a "GloboNews" ieri, il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, ha affermato che "ci sarà un cambiamento nella politica dei prezzi" praticata da Petrobras, con l'adozione di linee guida basate sul mercato interno, e non su quello estero, com'è oggi. Subito dopo le dichiarazioni del ministro, in una nota, la società aveva informato di non aver ricevuto alcuna proposta dal ministero in merito a modifiche nella politica dei prezzi dei carburanti. Lo scontro a distanza aveva agitato i mercati finanziari creando imbarazzo al governo. (segue) (Brb)