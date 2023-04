Brasile: Lula, politica di prezzi carburanti per il momento non in discussione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia la discussione sulla revisione dei prezzi è in corso da tempo. Lo scorso 2 marzo era stato il presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, a dichiarare che la società potrebbe adottare nuove politiche per la definizione dei prezzi dei carburanti nel Paese, superando la norma della Parità del prezzo internazionale (Ppi) attualmente in vigore. "La Ppi è un riferimento e, se lo riterremo necessario, potremmo adottare più di un riferimento per ottenere il miglior prezzo per il consumatore", affermava nel corso della sua prima conferenza stampa alla guida della società. (segue) (Brb)