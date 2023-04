Pa: Bernini, con aumento dei compensi valorizziamo lavoro dei ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il settore della ricerca italiano "è uno dei patrimoni più preziosi del nostro Paese. Possiamo contare su ricercatori e ricercatrici tra i migliori al mondo. Vogliamo che l'Italia sia per loro un Paese sempre più attrattivo e accogliente". Lo dichiara il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge sul rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni. Per questo, aggiunge, "con il decreto-legge Pubblica amministrazione abbiamo introdotto una norma che permette alle Università e agli Enti di ricerca di aumentare fino al 30 per cento il compenso dei ricercatori e docenti universitari vincitori di Grant. Siamo degli inventori infaticabili, lo siamo stati e lo saremo anche nel prossimo futuro. È doveroso valorizzare il grandissimo lavoro dei nostri dottori di ricerca, facendo in modo che possano esprimersi al meglio nel loro paese". (Rin)