Usa: Biden esercita diritto di veto per bloccare modifiche a normativa su inquinamento dei corsi d’acqua

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esercitato il suo diritto di veto per bloccare il tentativo di bloccare la regolamentazione approvata dal governo federale per la riduzione dell’inquinamento dei corsi d’acqua, da parte del Congresso. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che le norme “contribuiranno all’avanzamento di progetti infrastrutturali e investimenti, aiutando l’attività agricola e proteggendo al contempo la qualità dell’acqua e la salute pubblica”. Si tratta della seconda volta in cui Biden ha esercitato il diritto di veto dal suo insediamento, dopo che entrambe le camere del Congresso hanno votato per modificare le regole, le quali stabiliscono a loro volta quali sono i corsi d’acqua tutelati a livello federale. (Was)