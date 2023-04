Russia: ambasciatrice Usa incontra viceministro Esteri, focus su giornalista arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, ha incontrato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, per discutere la recente detenzione di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio. Lo ha confermato al “New York Times” un funzionario del dipartimento di Stato, rimasto anonimo, aggiungendo che le autorità russe non hanno ancora garantito l’accesso al giornalista ai diplomatici del consolato Usa. Gershkovich, attualmente detenuto nella prigione di Lefortovo, a Mosca, è stato arrestato giovedì scorso a Yekaterinburg con l’accusa di spionaggio. In una nota, il ministero degli Esteri russo ha spiegato che Rjabkov ha ribadito “la gravità delle accuse” contro il giornalista durante l’incontro con l’ambasciatrice.(Was)