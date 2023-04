Usa: fallito il voto per espellere seconda deputata democratica in Tennessee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Tennessee non ha raggiunto la soglia di voti necessaria per espellere la deputata democratica Gloria Johnson, che la settimana scorsa ha partecipato ad una protesta in aula contro la violenza armata insieme a due colleghi di partito. La seconda votazione è arrivata dopo che la camera ha approvato l’espulsione del deputato Justin Jones, grazie alla solida maggioranza dei repubblicani. Una terza votazione, per decidere l’eventuale espulsione del democratico Justin Pearson, è attesa nelle prossime ore. L’espulsione della Johnson richiedeva una maggioranza di due terzi, non raggiunta con i 65 voti favorevoli. (Was)