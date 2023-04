Ucraina: Pentagono indaga su documenti classificati pubblicati su Twitter e Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni profili su Twitter e Telegram hanno pubblicato questa settimana alcuni documenti classificati relativi alla strategia degli Stati Uniti e della Nato per preparare le Forze armate ucraine all’invasione russa. Lo ha confermato un funzionario anonimo al “New York Times”, aggiungendo che il Pentagono ha avviato una indagine per risalire al responsabile della diffusione dei materiali. Alcuni analisti hanno riferito al quotidiano che i documenti sarebbero stati modificati in parte rispetto alla versione originale, incrementando le stime sui militari ucraini morti durante la guerra e sottostimando le perdite registrate dai russi. Secondo gli analisti, tali modifiche potrebbero indicare un tentativo di disinformazione da parte di Mosca. I materiali riguarderebbero le forniture militari della Nato all’Ucraina e informazioni sulle capacità dell’esercito di Kiev. Allo stato attuale, secondo le fonti, il governo federale non sarebbe ancora riuscito ad eliminare del tutto i documenti dalle due piattaforme.(Was)