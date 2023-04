Siccità: Musumeci, dimostrazione concreta di lavoro di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione, questo pomeriggio, del provvedimento sulla siccità "è la dimostrazione concreta del lavoro di squadra che il governo porta avanti, in un clima di collegialità fra i suoi dicasteri". Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. "Rendere razionale ed omogenea la politica delle acque in Italia costituisce l’obiettivo finale del quale il decreto legge di oggi è il primo, importante passo. Alle vulnerabilità che siamo, purtroppo, abituati ad affrontare non possiamo permetterci di aggiungere anche quella della siccità. Servono una lungimirante prevenzione ed una responsabile gestione", ha evidenziato. (Rin)