Calcio: assessore urbanistica Roma, soddisfatto da riunione capigruppo su Stadio

- "La riunione con i capigruppo di maggioranza è andata bene, sono soddisfatto perché ci siamo dati un percorso di lavoro condiviso. Abbiamo cominciato ad analizzare le questione emerse in queste settimane e le proposte emendative pervenute e continueremo a farlo la prossima settimana. Non c'è nessun allarme sui tempi, siamo impegnati ad esaminare la possibilità di realizzare una grande opera che sarà utile alla città e dobbiamo farlo continuando ad utilizzare serietà, rigore ed efficienza. I tifosi ed i cittadini romani vogliono questo stadio e questo approccio". Lo ha detto l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia al termine della riunione in Campidoglio sullo stadio della Roma con i capigruppo di maggioranza e il presidente e la vicepresidente della commissione urbanistica. (Com)