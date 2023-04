Francia: proteste contro riforma pensioni, 570mila persone per autorità e 2 milioni per il sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'undicesima giornata di proteste generali contro la riforma delle pensioni oggi in Francia hanno partecipato 570mila persone secondo il ministero dell'Interno e 2 milioni per il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt). Il ministero dell'Interno ha parlato 154 agenti feriti negli scontri con i black bloc e 11 fermi in tutto il Paese. A Parigi, dove il corteo è partito dalal spianata degli Invalides in direzione di Places d'Italie, alcuni individui a volto coperto hanno devastato delle banche, mentre un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nella sede di BlackRock, società di investimento statunitense. Un gruppo di black bloc ha dato fuoco al tendone della brasserie La Rotonde, dove il presidente Emmanuel Macron ha festeggiato la vittoria alla prima elezione presidenziale del 2017. L'intersindacale ha annunciato una nuova mobilitazione per il 13 aprile, alla vigilia del verdetto che verrà pronunciato dal Consiglio costituzionale, che potrebbe approvare o bocciare, almeno in parte, il testo che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. (Frp)