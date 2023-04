Calcio: indagine su Roma e Lazio, due procure a caccia di plusvalenze “gonfiate” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambia il colore della maglietta in campo ma non cambiano le ipotesi di reato. Anche per la Lazio e la Salernitana, sul cui filone d'indagine lavora la procura di Tivoli, l'ipotesi di reato è false comunicazioni sociali in concorso e ne rispondono in sette. Sono lo storico presidente della Lazio Claudio Lotito, Marco Moschini, consigliere delegato Lazio, Marco Cavaliere, Direttore amministrativo Lazio, Igli Tare, direttore sportivo Lazio, Luciano Corradi, amministratore unico della Salernitana fino al giugno 2021, Ugo Marchetti, Amministratore unico della Salernitana dal giugno 2021 al gennaio 2022, Marino Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana. Proprio sul passaggio di casacca di alcuni giocatori, tra Lazio e Salernitana, che si concentrano le indagini. Sotto la lente sono finiti i passaggi da un club all'altro di Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro. Anche in questo caso si è proceduto con le perquisizioni in uffici, setacciando nei server o nei cellulari ma, ad eccezione di quelli in uso al senatore Claudio Lotito. (segue) (Rer)