Siccità: Foti (Fd'I), da governo Meloni segnale importante

- Dal governo Meloni, "con il decreto legge per contrastare la siccità, un segnale importante per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della nostra Nazione e per fronteggiare i cambiamenti climatici". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Di grande importanza l'istituzione della cabina di regia anche per sbloccare i miliardi di euro da anni disponibili, ma inutilizzati a causa di lacciuoli burocratici. Giustamente - prosegue - si sono introdotte norme di semplificazione che consentano anche di potere efficacemente intervenire per efficientare gli acquedotti che registrano una dispersione idrica che raggiunge quasi il 50 per cento delle perdite.Vengono introdotte, inoltre, norme per aumentare la capacità delle dighe, anche attraverso attività di manutenzione straordinaria e sui piccoli invasi. Si prevedono misure, impiegando risorse già assegnate ma non ancora spese. Come Fratelli d'Italia - conclude - aveva promesso, semplificazione degli iter operativi su tutti i fronti, per garantire maggiore sicurezza al nostro territorio. Avanti così".(Rin)