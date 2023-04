Pa: fonti, aumento fino a 30 per cento compensi per ricercatori vincitori progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Pa, a quanto si apprende, prevede “l’aumento del compenso fino al 30 per cento per i ricercatori che vincono finanziamenti di ricerca, come ad esempio i progetti Gant Horizon e Marie Curie. La norma è pensata per incentivare i dottori di ricerca a rimanere in Italia e, allo stesso tempo, per attrarne di nuovi dall’estero. Ad oggi i ricercatori vincitori di Gant possono decidere di svolgere il proprio progetto di ricerca altrove, lasciando il proprio istituto di provenienza e portando con sé la dote finanziaria. L’introduzione della norma è un incentivo a restare in Italia e a richiamare ricercatori dall’estero”. (Rin)