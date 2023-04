Turismo: Santanchè, soddisfatta per soppressione Enit e ricostituzione in Enit Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto soddisfatta del provvedimento passato oggi in Consiglio dei ministri. Serviva un’operazione drastica che rendesse più efficiente e razionale l’attività di supporto svolta da Enit. Lo sottolinea il ministro del turismo Daniela Santanchè, commentando l’approvazione in Cdm del provvedimento che consentirà di costituire Enit S.p.a. "Ora al suo posto viene costituita 'Enit S.p.A.', società per azioni il cui azionista sarà il ministero dell'Economia e delle finanze. La soppressione dell’ente - prosegue il ministro - e la sua costituzione in società in house segnerà un cambio di passo: Enit sarà più dinamica e finalmente in grado di adempiere al suo scopo, che è quello di essere il braccio operativo nell’attuazione delle politiche di promozione del made in Italy. Insieme alla collaborazione e al lavoro che stiamo conducendo con le Regioni arriveremo finalmente a presentarci al mondo come Italia; questo è il concetto che negli anni è mancato, e su cui mi batto da quando sono diventata ministro: ovvero la promozione dell’Italia tutta, Italia come brand.”(Rin)