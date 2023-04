Governo: Meloni, rafforziamo la sicurezza dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi "con un altro decreto si è occupato di altre materie molto importanti: oltre 2000 nuovi uomini nel personale della Polizia, della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco per rafforzare la sicurezza dei cittadini". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri. Inoltre, sono stati approvati "provvedimenti per aumentare gli incentivi che portano i ricercatori che sono scappati all'estero a rientrare in Italia, perché noi vogliamo che gli italiani abbiano la possibilità di trovare qui le condizioni migliori per lavorare".(Rin)