Brasile: Lula, politica di prezzi carburanti per il momento non in discussione

- I criteri adottati per stabilire i prezzi dei carburanti da parte della compagnia energetica statale Petrobras non sono in discussione per il momento. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un incontro con alcuni giornalisti stamattina. "La politica dei prezzi di Petrobras sarà discussa dal governo quando il presidente della Repubblica convocherà il governo per discuterne. Fino ad allora non cambieremo ciò che funziona oggi", ha affermato Lula, specificando che qualsiasi modifica deve essere elaborata con "molta attenzione". Il capo dello stato è intervenuto per cercare di ricucire uno strappo registrato tra il ministero dell'Energia e la società petrolifera statale, scontro che - afferma il presidente - ha colto di sorpresa anche lui. (segue) (Brb)