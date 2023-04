Pnrr: Valentini, ritardi fisiologici, concentrarsi su progetti che trasformano Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di spostare alcune risorse su altri programmi, ad esempio il RepowerUe, "ci sono interventi infrastrutturali che riguardano l'energia, la volontà di trasformare l'Italia in un hub energetico, che si potrebbero portare su un arco di tempo più lungo e invece cercare di realizzare nei tempi previsti i progetti che riusciamo a fare. Devo dire che da parte dell'Ue non c'è un atteggiamento punitivo, tutti ci rendiamo conto di quanto sia necessario utilizzare i fondi del Pnrr e credo che si veda anche la buona volontà dell'Italia". Per quanto riguarda il cambio della governance, " è un rischio ma dobbiamo fare un cambio di passo e conoscevamo fin dall'inizio la difficoltà della nostra amministrazione di riuscire a cambiare. Uno degli effetti del PNRR dovrebbe essere appunto quello di una pubblica amministrazione più efficiente". Valentini esclude anche che ci sia il rischio, paventato da alcuni commentatori, di 'spendere per spendere': "Il ministro Fitto - ha assicurato - è molto attento a evitare questo rischio. C'è coscienza del fatto che questi sono gli ultimi fondi che potremo prendere a tassi di interesse così favorevoli, quindi dobbiamo usarli e bene". (Rin)