Calcio: indagine su Roma e Lazio, due procure a caccia di plusvalenze “gonfiate”

- Una indagine, quella sulle due squadre della Capitale, che dalle procure della repubblica di Roma e Tivoli, non appena saranno concluse, approderanno anche alla procura della Figc. Al momento gli investigatori della guardia di Finanza capitolina, dalle perquisizioni effettuate nelle sedi legali della Lazio e della Roma, cercano di trovare elementi che possano suffragare l’ipotesi investigativa di false comunicazioni sociali in concorso (art. 110 c.p. e 2622 c.c.). Insomma, si è in cerca eventuali plusvalenze “gonfiate” assai utili a pareggiare i bilanci. Si parla di Calcio, ma la partita, questa volta non si gioca in campo, bensì sulle carte e sui files che racchiudono i dati e le cifre, per milioni di euro, relative a cessioni e acquisti di calciatori. Secondo gli inquirenti, dati e cifre, sistemate ad ok per far quadrare i conti delle società. (segue) (Rer)