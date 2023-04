Calcio: indagine su Roma e Lazio, due procure a caccia di plusvalenze “gonfiate” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La As Roma "sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti". È quanto ha pubblicato la società giallorossa sui social. La società sportiva Lazio "è una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le Autorità". È quanto comunica la società sportiva Lazio. "Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, - aggiunge - ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata. Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate". (Rer)