Calcio: Celli, Stadio Roma opera strategica per la città

- "Lo stadio della Roma è un progetto importante e strategico per la nostra città. E' nostra intenzione arrivare quanto prima alla sua approvazione in Aula Giulio Cesare". Così in una nota la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "Ciò, però, non può che passare anche attraverso una seria e proficua valutazione e condivisione di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi. In tal senso sono fondamentali il confronto politico e i passaggi nelle Commissioni competenti. Siamo infatti consapevoli che si tratta di un'opera che, non solo dovrà rispondere alle aspettative e agli investimenti che metterà in campo l'As Roma, ma che sarà centrale per una più complessiva attività di rigenerazione e riqualificazione dell'area interessata, con risvolti sullo sviluppo del quadrante est. Nessun ritardo, quindi, ma solo la giusta attenzione ad un progetto ambizioso, nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dal Regolamento dell'Aula e delle verifiche necessarie".(Com)