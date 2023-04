Siria: Usa accolgono con favore il rimpatrio di 14 profughi da parte del Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il rimpatrio da parte del Canada di 14 donne e bambini dai campi profughi nel nord-est della Siria. Lo riferisce in una nota il vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel. "Siamo grati ai nostri partner locali, le forze democratiche siriane, per la loro leadership nell'affrontare questa complicata situazione. Gli Stati Uniti hanno sostenuto oggi il rimpatrio del Canada e sono pronti ad assistere altre nazioni nei loro sforzi di rimpatrio", si legge nella nota, in cui Washington sottolinea che "risolvere le sfide umanitarie e di sicurezza che hanno seguito lo smantellamento del cosiddetto 'califfato' dell'Isis è una priorità fondamentale per gli Stati Uniti e la Coalizione globale per sconfiggere Daesh". Circa 10mila persone provenienti da più di 60 paesi al di fuori della Siria e dell'Iraq rimangono nei campi profughi di al-Hol e Roj nel nord-est della Siria. Il rimpatrio, scrive Patel, è l'unica soluzione duratura per questa popolazione, la maggior parte dei quali sono bambini vulnerabili di età inferiore ai 12 anni. (Res)