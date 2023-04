Siccità: Meloni, ci occupiamo del problema prima che diventi un'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da circa 20 anni "l'Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità, nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora, noi scegliamo di farlo prima che diventi una emergenza". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto Siccità. "Lo facciamo - ha spiegato - mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia, e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito, dal tema della capienza degli invasi fino al riutilizzo delle acque reflue", ha spiegato.(Rin)