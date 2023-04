Usa: JpMorgan, crisi delle banche aumenta il rischio di una recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del settore bancario statunitense, innescata dal recente fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank, ha incrementato la possibilità di una recessione nel Paese. Lo ha detto l’amministratore delegato di JpMorgan Chase, Jamie Dimon, in una intervista con l’emittente “Cnn”. Il “caos” che ha colpito il comparto bancario, ha affermato, non “porterà necessariamente ad una recessione”, ma rappresenta comunque un avvenimento che potrebbe determinare una simile eventualità. L’amministratore delegato ha comunque precisato che, allo stato attuale, il sistema finanziario statunitense è “solido”. Dimon ha aggiunto di essere “fiducioso” in merito alla “forza del capitale umano” statunitense. (Was)