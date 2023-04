Italia-Libano: ministro Crosetto trascorrerà il venerdì santo con i militari del contingente nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è giunto in Libano per una serie di incontri istituzionali e per trascorrere il venerdì santo con i militari del contingente nazionale. Occasione per portare gli auguri di Pasqua a tutto il personale, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello attuale per le tensioni nel sud del Paese, e far sentire la vicinanza del governo e degli italiani, riferisce il ministero della Difesa. Al suo arrivo a Beirut, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha incontrato il primo ministro della Repubblica libanese Najib Mikati. Occasione per rimarcare il forte legame di amicizia tra i due Paesi e confermare che continua l'impegno italiano per la stabilità regionale. Tra i temi trattati anche Mediterraneo allargato e la situazione economica Libano. "Il Libano è uno snodo fondamentale per la stabilità regionale e dell'intero Mediterraneo" ha detto il ministro Crosetto sottolineando che "in queste ore difficili è necessario ancora maggiore impegno per pace e sicurezza regionale affinché la situazione non degeneri". (Com)