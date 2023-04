Afghanistan: Casa Bianca su ritiro truppe, poche opzioni grazie a decisioni di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di pianificazione e le decisioni prese dall’amministrazione Trump hanno limitato in maniera significativa le opzioni a disposizione del presidente Usa, Joe Biden, per il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’amministrazione Biden ha ereditato una presenza di circa 2.500 militari Usa in Afghanistan, ai minimi dal 2001; un programma speciale per l’emissione di visti caratterizzato da una importante mancanza di fondi; e un accordo raggiunto tra Trump e i talebani per il ritiro di tutte le truppe statunitensi dal Paese, in mancanza del quale il conflitto avrebbe ripreso”, ha detto. (Was)