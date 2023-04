Afghanistan: Casa Bianca, nessuna agenzia di intelligence ha previsto vittoria dei talebani in pochi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna agenzia di intelligence statunitense ha previsto una vittoria cosi rapida dei talebani in Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe Usa dal Paese, nè la fuga del presidente o la resa delle forze di difesa addestrate da Washington. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La nostra intelligence ha ritenuto che l’avanzata dei talebani sarebbe iniziata solo dopo il completamento del ritiro delle nostre truppe”, ha detto. (Was)