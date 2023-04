Difesa: Perego, buon vento alla nave Morosini ed al suo equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la nave Francesco Morosini, seconda unità della classe Pattugliatori Polivalente d'Altura (Ppa) della Marina militare è partita dalla base di La Spezia per una campagna navale in estremo Oriente che durerà cinque mesi. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa, precisando che a salutare l'equipaggio a bordo dell'Unità c'era il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il comandante in capo della Squadra navale ammiraglio Aurelio De Carolis. "Sono qui, oggi," ha detto il sottosegretario nell'indirizzo di saluto all'equipaggio "per manifestarvi la gratitudine di tutta la Nazione, per lo sforzo che avete profuso in questo periodo per permettere a Nave Morosini di farsi trovare pronta e in grado di prendere il mare per portare il nostro Tricolore a sventolare orgogliosamente in mari lontani". "Uomini e donne di Nave Morosini" ha poi concluso Perego "voi rappresentate una testimonianza concreta dell'impegno nazionale in una regione, quella sud-est asiatica, che rappresenta un ambiente di crescente attenzione internazionale, auguro quindi Buon Vento a Voi tutti... unitamente ai più calorosi e partecipi auguri per le imminenti festività pasquali!". Durante la campagna il pattugliatore si spingerà fino all'estremo oriente e solcherà le acque del Mar Cinese arrivando a toccare i porti di Yokosuka, in Giappone (14-18 giugno) e Pusan, in Corea del Sud (21-24 giugno) effettuando attività di Naval Diplomacy in quindici porti di quattordici Paesi del sud-est asiatico. Nave Morosini prenderà parte anche all'operazione Agenor, dispositivo aeronavale europeo a connotazione prevalentemente marittima dispiegato tra Golfo Persico e la regione dell'Oceano Indiano per la salvaguardia della libertà di navigazione e la sicurezza delle navi in transito in quell'area (Emasoh). (Com)