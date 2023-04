Cultura: "Pasqua nei Musei" con apertura straordinaria delle Terme di Caracalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana di Pasqua all'insegna della cultura a Roma. In occasione delle festività, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile – torna il tradizionale appuntamento con l'iniziativa "Pasqua nei Musei" promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In questi giorni il Sistema Musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della Mic Card, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d'ingresso al museo. (segue) (Rer)