Cultura: "Pasqua nei Musei" con apertura straordinaria delle Terme di Caracalla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'insegna della musica e del teatro parte il programma di eventi, in scena da venerdì a lunedì con tre concerti per pianoforte e uno per quintetto, in collaborazione con Roma Tre Orchestra, e con reading teatralizzati con canzoni dal vivo sul tema della "pace" e della "guerra", ispirati a testi di Calvino, in collaborazione con il Teatro di Roma. Il Museo Napoleonico ospita tre concerti per pianoforte: venerdì 7 aprile, alle ore 16 il pianista Alessio Pedini si esibisce ne La musica romantica e tardoromantica su brani di A. Scriabin, J. Brahms e R. Schumann; sabato 8 aprile, alle ore 12 è il maestro Riccardo Martinelli a eseguire, nel concerto Il pianoforte tra Austria, Germania e Ungheria, musiche di F.J. Haydn, L. v. Beethoven, F. Liszt, R. Schumann; infine, lunedì 10 aprile, alle ore 16.00, Una giornata in Polonia propone brani di F. Chopin, K. Szymanowski, con l'esecuzione del M° Matteo Pomposelli. (segue) (Rer)