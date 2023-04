Cultura: "Pasqua nei Musei" con apertura straordinaria delle Terme di Caracalla (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 9 aprile, alle ore 11, al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, le musiche di W.A.Mozart e J.Brahms sono interpretate dall'ensemble composto da Carlotta Libonati alla viola, Alessandro Guaitolini al violoncello, Alessandro Crescimbeni al clarinetto e dai violinisti Matteo Morbidelli e Federico Morbidelli, nel concerto Il quintetto con clarinetto. La musica per rinascere. In collaborazione con Roma Tre Orchestra. Infine in occasione delle festività la Soprintendenza speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, ha promosso l’apertura straordinaria delle Terme di Caracalla. (segue) (Rer)