Cultura: "Pasqua nei Musei" con apertura straordinaria delle Terme di Caracalla (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel percorso di visita sono inseriti oltre agli ambienti del complesso termale, come le palestre, gli spogliatoi, la natatio, il calidarium, anche la Domus di Vigna Guidi, una straordinaria ricostruzione di una abitazione per scoprire cosa ci fosse nello stesso sito prima dell’edificazione delle Terme. Inoltre, la domenica di Pasqua sarà possibile accedere ai sotterranei per immergersi nell’opera Lessico Animale, Mysterion di Yuval Avital. La mostra è prodotta dalla Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con il Reggio Parma Festival e la Fondazione Teatro Due di Parma, a cura di Cristiano Leone e con la curatela scientifica di Mirella Serlorenzi, direttore delle Terme di Caracalla. (Rer)