Imprese: Fs, ricavi operativi 2022 in aumento a 13,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane chiude il 2022 con ricavi operativi in aumento a 13,7 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 1,4 miliardi di euro (+12 per cento), rispetto all’esercizio 2021, dovuto essenzialmente al significativo recupero dei volumi di domanda di servizi di trasporto ferroviari e stradali. All’incremento dei ricavi, si legge in una nota, si accompagna la crescita del Margine Operativo Lordo (Ebitda) di 324 milioni di euro, che arriva a 2,2 miliardi di euro verso gli 1,9 miliardi di euro dell’anno precedente (+17 per cento). Il Gruppo ha dato, infatti, prova di una grande capacità di reazione sul fronte della ripresa della performance operativa nei diversi business, anche considerando che la contribuzione dei ristori Covid-19 sull’Ebitda è stata nel 2022 di soli 172 milioni di euro rispetto ai 958 milioni di euro nel 2021, evidenzia la nota.(Rin)