Imprese: Fs, nel 2022 investimenti tecnici per 11,3 miliardi

- Nel 2022 gli investimenti tecnici del gruppo Fs sono stati pari a 11,3 miliardi di euro (il 98 per cento è sul territorio nazionale), di cui oltre 9 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e stradali. Escludendo dalla comparazione con il 2021 (-10 per cento in valore assoluto) le anticipazioni finanziarie (-2,2 miliardi di euro) si evidenzia un incremento di oltre il 9 per cento degli investimenti realizzati.(Rin)