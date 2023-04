Roma: Campidoglio, Giunta approva rendiconto 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Giunta capitolina "lo schema di Rendiconto della gestione di Roma Capitale per l'esercizio 2022, che verrà adesso sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei tempi previsti dalla Legge". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Il Rendiconto si chiude "con un miglioramento del risultato di amministrazione per circa 300mila euro rispetto al 2021, pari a oltre 7,1 miliardi di euro complessivi. Un risultato che assicura la copertura di tutti i vincoli e gli accantonamenti di legge". Relativamente alla spesa "si registrano - si legge - impegni totali per circa 6,7 miliardi di euro". (segue) (Com)