Roma: Campidoglio, Giunta approva rendiconto 2022 (2)

- In generale, l'Amministrazione capitolina "non ha mai fatto ricorso ad alcuna anticipazione di liquidità - continua la nota -, né ad anticipazioni di tesoreria. Il buon risultato di cassa non esclude il rispetto dei tempi medi di pagamento, per i quali viene registrata una riduzione sia dello stock di debito, che dei giorni di ritardo dei pagamenti. Lo stock di debito è passato da circa 454 milioni di euro del 2021 a poco oltre 397 milioni al 31/12/2022, con una percentuale di riduzione pari al 12,5%. L'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è passato da -3 gg. del 2021 a – 5gg del 2022. Infine, si registra il rispetto del pareggio di Bilancio quale obiettivo di Finanza pubblica". (Com)