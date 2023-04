Pa: fonti, in decreto oltre 2.100 assunzioni per forze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, “ha approvato un decreto molto rilevante per la pubblica amministrazione, che prevede tra l'altro assunzioni per le forze di sicurezza. Due terzi del nuovo organico (oltre 2.100 assunzioni) riguardano l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto e la Guardia costiera”. “Si tratta – si sottolinea – di un segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio”. (Rin)