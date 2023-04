Afghanistan: Casa Bianca, il ritiro delle truppe sarebbe dovuto iniziare prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti “avrebbe dovuto avviare prima” il ritiro delle truppe dall’Afghanistan nel 2021, al termine della guerra. In un rapporto di 12 pagine pubblicato dalla Casa Bianca, dedicato al ritiro dei militari Usa dal Paese nell’agosto del 2021 e al relativo collasso del governo e dell’esercito afgano, l’amministrazione Biden ha anche annunciato di avere modificato le politiche previste per il ritiro delle truppe da nazioni straniere, il quale sará velocizzato in presenza di un peggioramento della situazione in termini di sicurezza. Nel rapporto, il governo afferma che il ritiro disordinato delle truppe dal Paese è da imputare prevalentemente alle decisioni prese dall’ex presidente Donald Trump, che ha raggiunto un accordo con i talebani per il ritiro dei militari Usa entro la primavera del 2021 “senza stabilire un piano concreto”. (Was)