Calcio: la plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato

- Nel calcio tecnicamente la plusvalenza è il guadagno che una società ottiene con la vendita di un calciatore, sottraendo la quota di ammortamento del cartellino che era ancora a bilancio. Il caso che sta montando, a seguito di indagini delle procure locali, parte dal sospetto che alcune società sportive possano aver utilizzato la plusvalenza per far pareggiare i conti creando di fatto un falso in bilancio. La plusvalenza, di per se, non è un illecito ma gonfiarla, manipolando l'effettiva correttezza del bilancio di una società quotata in borsa, è un reato. Al momento le indagini che in Italia riguardano diverse società di calcio sono appena state avviate e quindi il reato è presunto. (segue) (Rer)