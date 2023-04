Calcio: la plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di acquisto di un giocatore e quello di vendita: per il cartellino di un calciatore acquistato a un milione di euro e rivenduto dopo alcuni anni a dieci milioni di euro, la plusvalenza ammonta a nove milioni di euro. Per il cartellino di un giocatore acquistato a dieci milioni di euro e rivenduto a un milione di euro, la minusvalenza ammonta a meno nove milioni di euro. Al momento della redazione del bilancio la società quindi deve registrare, sul giocatore che ha acquistato valore +9 milioni di euro e su quello che ha perso valore -9 milioni di euro. In questo caso la combinazione tra le due operazioni porta il bilancio in pareggio. Ovviamente il pareggio non è facilmente perseguibile, poiché un investimento di dieci milioni di euro può avere una minusvalenza di -9 milioni e un altro da un milione di euro invece può avere una plusvalenza di +3 milioni di euro. Alla redazione del bilancio, quindi, la società - in quest'ultimo caso - dovrebbe annotare una perdita di sei milioni di euro (dati dalla sottrazione dei 3 guadagnati sui 9 persi). Il bilancio a quel punto andrebbe in rosso e la società, in questo caso calcistica, potrebbe vedersi negata la partecipazione a competizioni. (segue) (Rer)