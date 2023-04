Calcio: la plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due, quindi, i nodi che le indagini delle procure dovranno sciogliere: da un lato accertare se sia stato gonfiato il meccanismo lecito della plusvalenza generando quindi un illecito; dall'altro lato stabilire quali norme determinano l'effettivo valore di mercato del cartellino di un giocatore. Per sciogliere il primo quesito si dovrà indagare sulle operazioni di cessione: ad esempio se un giocatore della squadra A è stato ceduto alla squadra B che a sua volta lo ha dirottato alla squadra C, in cambio di due giocatori, il cui valore complessivo supera quello del primo giocatore, si può parlare di plusvalenza gonfiata ma tuttavia va considerato che non esistono a oggi parametri oggettivi, ma soltanto soggettivi, per la valutazione di un giocatore. Per risolvere il secondo quesito, va considerato poi che un giocatore acquistato a dieci milioni di euro, nel periodo in cui è stato tesserato e ha giocato, ha generato comunque utili e anche se viene rivenduto a un prezzo inferiore non è detto che la società debba registrare una perdita in bilancio, perché questa potrebbe essere stata colmata dagli utili. (segue) (Rer)